Dramma, ad Anzio: Trovato un cadavere sotto il ponte di Santa Teresa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, un uomo è morto in seguito ad una caduta dal ponte di Santa Teresa. Il giovane di circa 30 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto sul colpo dopo un volo nel vuoto di diversi metri. Il corpo si trova sui binari delle linea Ferroviaria Nettuno-Roma, altezza Anzio, via Nettunense zona cimitero. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia scientifica, il medico legale di guardia e la polizia locale di Anzio. Dalle prime ricostruzioni si sta vagliando l’ipotesi dell’incidente, il parapetto del ponte davanti la cattedrale di Santa Teresa, è troppo alto per far pensare ad un suicidio. Sul posto è arrivata anche la Polfer di Roma, che ha preso in mano le indagini. Interrotte le linee dalle 15,45

