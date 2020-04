Anzio, secondo decesso per cause naturali al Quartiere Zodiaco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, al quartiere Zodiaco un 40enne di nazionalità indiana, è deceduto questa notte in seguito ad un malore improvviso. Ad intervenire sul posto i sanitari del 118, allertati dalla famiglia della vittima. Invani i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, la morte è avvenuta per cause naturali. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri e la polizia di Stato. Questo della notte di Pasqua, è il secondo decesso nel giro di due settimane. Infatti sempre nel quartiere Zodiaco un cittadino italiano è morto per cause naturali.