Anzio, orrore nel dramma: La foto del giovane trovato morto sui binari fa il giro su Whatsapp - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, sta girando in queste ore su delle chat di whatsapp la foto del ragazzo trovato morto sui binari della stazione, sotto il ponte di Santa Teresa. Il giovane è riverso su un lato con le braccia quasi in protezione ed i pugni chiusi come se stringesse qualcosa. Poco distante dal corpo senza vita, degli occhiali da vista. Una scena immortalata orribile, che sta passando di chat in chat in queste ore. Chiunque ha scattato quella foto, a distanza così ravvicinata, con molto probabilità è stato il primo ad arrivare sul posto. Le generalità del giovane ancora non sono state rese note, ma l’eta si aggira intorno ai 30 anni. Dalle prime ricostruzioni si esclude il suicidio, perché il parapetto del ponte è troppo è alto. Prende forma invece l’ipotesi dell’incidente e dell’omicidio. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e la Polfer. Il corpo verrà sottoposto all’esame autoptico a Tor Vergata per stabilire le cause della morte. Una vicenda su cui ci sono molti interrogativi e di cui per adesso l’unica certezza, è che una giovane vita si è spezzata. Seguiranno aggiornamenti.