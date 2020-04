Anzio, coronavirus: sanzionata una donna: “Volevo solo fare un tuffo” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio nella giornata di oggi, durante i controlli sul territorio una pattuglia in servizio ha notato una signora che non ha saputo resistere al primo bagno di stagione: “Volevo solo fare un tuffo, pochi minuti e sarei andata via”, ha spiegato agli uomini della Municipale. Si tratta di una residente della cittadina comunque sanzionata, perché con le nuove disposizioni di Governo e le ordinanze comunali anche le spiagge sono off limits.