L’editoriale del Direttore: POETICO PENSIERO PASQUALE 378 - IL COCCODRILLO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

POETICO PENSIERO PASQUALE

378 – IL COCCODRILLO (16.4.17)

Luminosa la luna sta al finestrone

Goloso immobile special boccone

Passan due nuvole col far del cocco

Lunghe sfilate ed in testa un ciocco

Son parallele inquietanti e nere

Ecco si fondono son gravi e oscure

S’apre in punta un’enorme bocca

Quella del drillo che ghermisce la biocca

È questione d’un solo momento

La luna scompare tra le fauci di vento

Cambia la forma e pur la sostanza

La pallida luna non più è nella panza

Guardiana diviene d’un vaporoso gregge

Continua a splendere della sua legge

Tanto grave è la forza che a noi la lega

Che lei del cocco e del drillo se ne frega!

😣RUGGUOVO😉🐣🐤🐥🌸🌹🌻🌼🌷