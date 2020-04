Anzio, la Polizia accompagna un minore dalla nonna per il giorno di Pasqua - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il litorale sud di Roma, risponde bene agli appelli a stare a casa. Dai controlli effettuati in data odierna è stato evidenziato un calo drastico dei numeri, dai 1400 di ieri, si è passati ai circa 500 di oggi, con circa 35 sanzioni, considerando la presenza autoctona di circa 150000 persone, il calo è evidente. Non è mancata anche una nota di colore, con l’affidamento di un ragazzo minore, alla nonna materna, facendogli passare le feste pasquali in famiglia. il minore segnalato scomparso in data 7 aprile dal padre,veniva rintracciato dalla polizia stradale di Carsoli in provincia dell’Aquila, nel centro cittadino, lo stesso informava che si stava recando da un suo amico, in quanto si era sentito non voluto dal padre. I poliziotti, dopo aver verificato le parole del giovane, si attivavano in collaborazione con i colleghi di Anzio, a rintracciare la nonna, che impossibilitata a recarsi a Carsoli, offriva la disponibilità ad ospitare il minore. A questo punto attivati tutti i canali istituzionali per la quarantena e il trasporto, il ragazzo veniva accompagnato ad Anzio dalla Polizia stradale di Carsoli, e consegnato a quella di Anzio, che accompagnava il ragazzo tra le braccia figurative della nonna, facendogli passare una santa Pasqua.