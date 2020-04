Anzio, ennesimo incendio in un capannone abbandonato in prossimità di via della Spadellata, che solitamente è occupato da persone senza fissa dimora. I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme, che hanno sprigionato una coltre di fumo nero che si è propagata nel quartiere di Padiglione. La struttura abbandonata è nei piazzale della stazione di Padiglione ed ha preso fuoco già nel 2014 e nel giugno del 2019. Seguiranno aggiornamenti