Nettuno, coronavirus: 66 controlli della polizia locale. Un uomo alla stazione andava da un amico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Polizia Locale di Nettuno, guidata dal comandante facente funzioni Albino Rizzo, ha effettuato in data odierna 66 controlli ed elevato due sanzioni. Uno dei trasgressori è stato colto in circolazione con la propria automobile non fornendo una valida motivazione per i suoi spostamenti. L’altro è stato fermato mentre scendeva dal treno. Al momento del fermo ha dichiarato che stava tornando a casa dopo essere andato a trovare un amico. Controllati anche bus, spiagge e quartieri periferici. Una situazione tutto sommato tranquilla con pochissime persone in giro e nessun segnale evidente di presenza di proprietari di seconde case. I controlli continueranno serrati anche domani, giorno di Pasqua, e Lunedì giorno di Pasquetta anche con l’utilizzo di droni che saranno usati per controllare il territorio dall’alto.

“Un augurio di buona Pasqua – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Dott. Marco Roda – a tutti I cittadini che la possano passare in serenità e gioia anche se in questa versione inedita che ci vede costretti a restare a casa e lontano da parenti e amici. Un pensiero e un augurio speciale, però, lo voglio rivolgere agli uomini e le donne della Polizia Locale, di tutte le forze dell’ordine e di quelle figure che in questi giorni di festa saranno impegnate in prima linea per garantire la sicurezza sanitaria di tutti noi”.

