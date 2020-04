Gli appuntamenti di Pasqua sulla pagina del comune di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

#PASQUA A CASA PER TORNARE A SORRIDERE, gli appuntamenti di domani, domenica 12 aprile, sulla pagina Fb del Comune di Anzio

Alle ore 9.00 il messaggio e la preghiera, per la Città di Anzio, dell’Arciprete della Chiesa Madre Santi Pio e Antonio, Padre Francesco Trani, Responsabile della Caritas di Anzio, che a cuore aperto si rivolgerà alla cittadinanza, al mondo del volontariato, ai malati ed a tutte le Istituzioni impegnate per tutelare la salute pubblica e per aiutare chi è in grande difficoltà, anche a causa del Coronavirus.

Alle ore 10.30, la diretta della Santa Messa di Pasqua, in collegamento con Don Carlos Tomè Hernandez, della Diocesi di Albano, supportato dalle Suore Oblate Agostiniane e da alcuni volontari della Parrocchia, per la Benedizione Pasquale alla Città di Anzio, in uno dei periodi più drammatici dal dopoguerra ad oggi.