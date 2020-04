Brignone-Giannino: sosteniamo le due proposte del M5S per l’emergenza - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’emergenza sociale innescata dal covid19 si sta mostrando più feroce del previsto e dato il perdurare delle misure di contenimento durerà ancora diverse settimane. Nonostante le molte misure messe in campo da tutti, ci rendiamo conto attraverso l’attività quotidiana sul territorio che ci sono ancora molte persone in difficoltà. Per questo riteniamo necessario concentrare tutte le energie nel tamponare l’emergenza sociale ed utilizzare tutti gli strumenti disponibili in questo senso. Condividiamo e sosteniamo allora le proposte avanzate dalla collega dell’opposizione Rita Pollastrini in commissione politiche sociali:

-Attivazione dell’IBAN comunale destinato alle donazioni dei cittadini (e delle imprese che in questo momento possono permetterselo). Donazioni che in base al Decreto del Governo Cura Italia usufruiscono di una detrazione fiscale del 30%;

-Utilizzare subito la somma di 450 mila euro destinata alla riduzione della TARI per le utenze non domestiche per far fronte all’emergenza sociale. Il pagamento di questa TARI è stato spostato a dicembre, quindi c’è il tempo di trovare altri fondi a copertura di questa agevolazione. Ora occorre svincolare questi soldi per soccorrere nell’immediato ci è trovato improvvisamente in gravi difficoltà;

L’Amministrazione si attivi da subito in questo senso e avrà il nostro appoggio su tali proposte.

Luca Brignone, Alternativa per Anzio

Lina Giannino, Partito Democratico Anzio