Ardea.Il comandante Ierace : "Arginare il contagio" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Locale volta al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 . In questi due giorni intensificata l’azione sia notturna che diurna unitamente ai CC della Tenenza di Ardea e guardie particolari che sorvegliano di notte il territorio di Ardea.

Proprio la notte scorsa trovati e fermati soggetti che senza titolo tentavano di entrare provenienti da Roma sul territorio di Ardea con conseguente elevazioni di verbali.

Questa mattina respinti diversi veicoli provenienti da Roma nel tentativo dell’accesso a Ardea oltre ad essere scovati tra le file dei supermercati con residenze non del territorio.

I controlli proseguiranno tutto il giorno e le notti. Ad oggi sono stati elevati oltre 70 verbali con sanzioni che vanno dai 400 a 533 euro.

Le segnalazioni giungono da parte dei cittadini e delle associazioni impegnate sul territorio quali Nereo, Norsa, Martiri di Nassiriya, Airone e CRI sezione di Ardea.

I caschi bianchi sanzioneranno tutti i non residenti che verranno scovati nel territorio così come previsto dai DPCM.

“Arginare il contagio e fare comprendere alla cittadinanza l’importanza, la necessità di non eseguire inutili trasferimento sul territorio che saranno sanzionati.

Stare a casa e limitare i movimenti dei cittadini alle reali necessità appare per noi della Polizia Locale l’obiettivo primario. Mi auguro che il buon senso prevalga tra i cittadini che invito per l’ennesima volta a stare a casa e pensare alla propria vita ed a quella di tutti coloro che, per garantire il prosieguo della stessa in serenità, saranno costretti a vivere queste festività correndo rischi lontano dai propri cari.” L’appello del comandante della Polizia Locale di Ardea Sergio Ierace.