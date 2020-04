Anzio, l’Asl Rm 6 invia un ventilatore polmonare agli Ospedali Riuniti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È in arrivo questa mattina agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, un ventilatore polmonare, che va ad aggiungersi a quelli già in dotazione della struttura. Lo strumento di ultima generazione messo a disposizione dall’Asl Rm 6, sarà utilizzato per il trattamento dei casi positivi, in ausilio dei reparti Covid-19 del presidio sanitario, che dispone di 17 stanze d’isolamento. Il ventilatore polmonare è un dispositivo salvavita, per la ventilazione meccanica che serve ad aiutare i pazienti con insufficienza respiratoria, uno dei sintomi più gravi del COVID-19 SARS-CoV-2. In queste settimane ne abbiamo sentito parlare in continuazione, perché il numero di chi ne avrebbe avuto bisogno in Italia, è stato nettamente superiore alla disponibilità di queste macchine. Una questione che fortunatamente non ha toccato gli ospedali dell’Asl Rm 6, che hanno trattato le urgenze Covid-19, in piena autonomia stabilizzando i pazienti gravi, poi trasferirli in alcuni casi verso gli ospedali di malattie infettive di Roma. Inoltre in queste ore si è conclusa una raccolta fondi per l’ospedale del Litorale, promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno per un ammontare di 103.620 euro, che saranno impiegati per l’acquisto di 4 ventilatori polmonari, 1000 mascherine protettive Fp2, 8 aspiratori Vega ed 1 Lampada Scialitica Pentaled 30E. Ad oggi i casi di coronavirus registrati ad Anzio sono 16 con due decessi, mentre Nettuno conta 50 casi positivi e 7 decessi.