Nettuno, Mancini-Sanetti: di oltre 900mila euro, il comune non ha erogato nessun aiuto alle famiglie in difficoltà - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ancora nessun aiuto erogato dal Comune di Nettuno alle famiglie in difficoltà. Apprendiamo che hanno deciso di fare altro rispetto quanto emerso una settimana fa durante la riunione congiunta per definire le modalità di distribuzione dei contributi e agevolazioni statali e regionali. Parliamo di oltre 900mila euro. Il Comune di Nettuno finora ha deciso di non mettere un solo Euro nel fondo di solidarietà per i cittadini più bisognosi. Ci auguriamo che le scelte della maggioranza possano rispondere alle esigenze delle famiglie e in particolare a quelle più urgenti, pur rimanendo perplessi sulla scelta di risparmiare proprio e unicamente su questi procedimenti amministrativi necessari e vitali per tanti nettunesi. Eppure, solo noi, leggiamo sull’Albo Pretorio che proprio in questi giorni si spendono 800€ per una bacheca portachiavi da mettere in Comune.Scelte assurde, secondo noi, di cui ognuno si assume le proprie responsabilità politiche ma soprattutto morali e di etica pubblica.

Daniele Mancini

Simona Sanetti