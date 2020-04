Anzio, i ringraziamenti di Annalisa Guercio al personale medico infermieristico degli Ospedali Riuniti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Sono qui ad esprimere ancora una volta la mia gratitudine e la mia vicinanza a tutto il personale medico infermieristico, degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. In questo drammatico momento che vede i cittadini messi a dura prova da un’emergenza sanitaria mondiale, la loro professionalità e abnegazione ci fanno sentire al sicuro, in attesa che questo incubo finisca. Ho letto con commozione la lettera di ringraziamento per l’infermiera Donatella Biasciucci, che segue i reparti Covid-19 allestiti in urgenza nel nostro ospedale. Grazie di cuore a questa professionista e a tutti i suoi colleghi. Invito i cittadini ancora una volta a restare in casa loro che possono, augurando una felice Pasqua a tutti #AndráTuttoBene non siamo soli.”

Annalisa Guercio coordinatrice Lega Anzio