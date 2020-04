Anzio: donazione Ristorante Turcotto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il cuore degli anziati: quintali di generi alimentari donati dal Ristorante Turcotto per le famiglie in difficoltà

Quintali di pasta, passata di pomodoro, fagioli, ceci, lenticchie, latte a lunga conservazione, caffè, zucchero, olio, questa mattina, sono arrivati a Villa Corsini Sarsina – Casa Comunale, per essere distribuiti alle famiglie di Anzio in difficoltà. L’atto d’amore verso i cittadini è della Famiglia di Enrico Garzia, del Ristorante Turcotto. I prodotti sono stati consegnati al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana che, a sua volta, in collaborazione con la Protezione Civile, ha pianificato la loro destinazione, prima della Santa Pasqua, in favore dei cittadini bisognosi.

“Questa è la nostra amata Anzio, capace di compiere atti che ci riempiono il cuore. GRAZIE”.

Ha detto l’Assessore Velia Fontana.