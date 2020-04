La fantastica storia di Filippo De Masi si intitola “CHE FANTASTICA STORIA E’ LA VITA”. Da Sordi a Paolo Villaggio, da Morricone a Pippo Baudo. Trattasi dell’opera letteraria appena uscita di Filippo De Masi, figlio dell’indimenticato Francesco, che è stato – lo ricoridamo volentieri – uno dei più importanti compositori italiani di musica da film e ha accompagnato con le proprie musiche oltre centoventi pellicole in oltre quarant’anni di carriera attraversando tutti i generi cinematografici, dalla commedia italiana degli anni ’60, al western, al poliziesco ai film di guerra. nel volume, si narra di una passeggiata lunga una vita, tra personaggi straordinari incontrati un po’ per lavoro e un po’ per amicizia. Una carrellata di volti noti inquadrati da un’angolatura diversa da quella che si trova nelle biografie ufficiali, perchè strettamente personale. Il tutto incorniciato in un periodo tutto da rivivere che va dagli anni ’70 agli albori del nuovo Secolo. Filippo De Masi è autore televisivo e cinematografico di lungo esperienza, regista di programmi di grande popolarità; il volume, in versione ebook, è già disponibile su Amazon. Tra pochi giorni lo sarà anche in forma cartacea.

Lisa Bernardini