Anzio, negozio indiano di Lavinio dona una fornitura di generi alimentari - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un negozio di Lavinio, gestito da una famiglia indiana, ha donato una fornitura di generi alimentari ai cittadini in difficoltà. L’Assessore Velia Fontana: “Questa è Anzio, atti di generosità che ci riempiono il cuore”

Una fornitura di generi alimentari, questa mattina, a Villa Corsini Sarsina, è stata donata da un’attività commerciale di Lavinio, gestita da una famiglia indiana del territorio.

I prodotti sono stati consegnati all’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana che, a sua volta, in collaborazione con la Protezione Civile, ha pianificato la loro destinazione, prima della Santa Pasqua, in favore delle famiglie in difficoltà.

“Questa è Anzio, con storie di integrazione sociale ed atti di generosità che ci riempiono il cuore. GRAZIE”. Ha detto l’Assessore Velia Fontana.