Anzio, Covid-19: Grazie a Donatella Biasciucci, infermiera dei reparti allestiti per l’emergenza sanitaria - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riceviamo e pubblichiamo, la lettera di ringraziamento di un infermiere degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, ad una sua collega. Entrambi lavorano nei reparti allestiti per l’emergenza Covid-19:

“Sono Maurizio, un professionista della salute che presta servizio agli Ospedali Riuniti di Anzio nel percorso “Febbre” un reparto creato per i pazienti sintomatici della pandemia Sars-Covid 19. Alla fine del mese di febbraio per l’avvento del Sars-Covid 19, conosco un’infermiera epidemiologa Donatella Biasciucci, che con la sua semplicità il suo senso del dovere, con la sua professionalità ha messo a disposizione di tutto il personale covid-19, le sue conoscenze per le fasi di vestizione e svestizione in caso di pandemia. Ci ha illustrato tutti i protocolli e le procedure in possesso del suo bagaglio culturale, ha redatto piani operativi, esegue formazioni continue al personale presente ed agli ultimi arrivati. Ha allestito il reparto, rendendolo più conforme possibile agli standard operativi sollecitando sensibilizzando e cooperando con le alte cariche nosocomiali. Noi professionisti della salute stiamo sempre dietro le quinte, però quando ti trovi di fronte così tanto professionalità semplicità e dedizione al proprio lavoro è anche bello sentirsi Grazie, Grazie Donatella”

Maurizio Gatto