I pazienti positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell’Asl Roma 6, ad oggi sono complessivamente quindici, con i tre nuovi casi in isolamento domestico esclusi due decessi. A Nettuno invece nessuno nuovo caso positivo resta fermo a 50 il numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia, compresi 6 decessi e 7 guarigioni. Quattordici i pazienti ospedalizzati. Quarantaquattro i cittadini posti in isolamento domiciliare