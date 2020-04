Rufa (Lega): Bene stop a trasferimento migranti Nettuno ama la sua gente ed ama chiunque rispetti la sua gente - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Coronavirus, Lega: bene stop trasferimento extracomunitari a Nettuno Rufa: grazie a sindaco e a prefetto Roma. “Non saranno trasferiti a Nettuno gli immigrati del Casilino. Ho accolto con piacere la telefonata del sindaco, che mi ha informato personalmente della notizia. Lo ringrazio e mi congratulo con lui per la diplomazia messa in campo. E un ringraziamento lo rivolgo anche al prefetto, che ha accolto e ascoltato con grande senso civico e istituzionale le richieste del territorio”. Così il senatore della Lega Gianfranco Rufa, commissario della Lega di Nettuno. “Nettuno – precisa – già accoglie con spirito umanitario alcuni migranti. L’arrivo di altre persone, in un momento come questo, e il trasferimento degli attuali ospiti, sarebbe stata una scelta insensata, anche per le modalità con cui si era arrivati alla decisione, senza chiarezza su tutele sanitarie e controlli. Questa vicenda mi auguro che aiuterà, anche in futuro, a gestire con maggiore trasparenza e condivisione scelte di questo tipo. Nettuno ama la sua gente ed ama chiunque rispetti la sua gente”.