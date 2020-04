Nettuno, il Pd si è messo a disposizione per bloccare l’arrivo dei Migranti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il PD di Nettuno si è messo sin da subito a disposizione del Sindaco e della cittadinanza ed ha attivato tutti i propri rapporti istituzionali per chiedere di bloccare la decisione di trasferire a Nettuno un gruppo di 50 migranti provenienti dal centro Casilino perché si era riscontrato un caso di positività al Covid 19. In tutto ciò, pur lieti del risultato raggiunto a seguito di una fattiva collaborazione con tutti, non possiamo non esprimere il nostro disappunto nei confronti di alcuni Assessori e Consiglieri della maggioranza, i quali, pur di fare propaganda elettorale di infimo livello, persino in questi momenti così delicati, hanno partecipato insieme a pochi sparuti ed incoscienti esaltati ad un assembramento, prima a via sele e poi presso il piazzale del centro commerciale “Le Vele”, mettendo così a serio rischio la popolazione e contravvenendo alle varie Ordinanze e DPCM mettendo quindi a repentaglio la tutela della salute di quei cittadini che dicevano di voler tutelare. Soprattutto senza che questo atto illegale e sconsiderato desse nessun contributo effettivo alla risoluzione del problema. Va infine ricordato che il Sindaco stesso alla fine della riunione con tutta la maggioranza e l’opposizione aveva fermamente proibito ogni tipo di assembramento, quindi questi irresponsabili hanno anche ignorato le sue esplicite richieste.

PD NETTUNO