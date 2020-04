Nettuno, interrogazione Fassina: Grave senso di irresponsabilità da Assessori e Consiglieri - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri a Nettuno, il Sindaco Coppola, i suoi assessori e tanti consiglieri della maggioranza di estrema destra del consiglio comunale, hanno dimostrato grave irresponsabilità verso il dovere fondamentale di tutela della salute della comunità di cui sono espressione. Ancora una volta, è stata evidente nei loro comportamenti totale assenza di senso delle istituzioni e in alcuni casi, razzismo, oltre a ripetute manifestazioni di nostalgie del Fascismo. Di fronte a norme di legge che impongono di rimanere in casa, invece di dare il buon esempio, sono scesi in strada per scatenare una dimostrazione di massa contro l’arrivo, disposto dalla Prefetta Pantalone, di circa 50 migranti, evacuati per ragioni di sicurezza sanitaria da Roma. Nettuno sta già soffrendo pesantemente l’effetto del Coronavirus in termini di morti, di contagiati e di famiglie in quarantena. Ringraziamo il professor Marchiafava e i consiglieri di opposizione, che hanno provato a far prevalere l’interesse della città verso chi, neanche di fronte alla tragedia in corso, evita la strumentalizzazione e la propaganda. Presento interrogazione alla Ministra Lamorgese per chiederle di verificare la rilevanza penale degli atti compiuti, così in una nota il deputato Stefano Fassina