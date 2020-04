Fratelli d’italia Anzio: “Stop immediato al trasferimento d’immigrati” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dopo aver appreso dalla stampa locale e dai social poche ore fa dell’avvenuto spostamento dal comune di Nettuno a quello di Anzio di un numero imprecisato di immigrati , il gruppo di fratelli d’Italia chiede al Sindaco ,al Prefetto e alle Autorità competenti ,l’immediata ricollocazione degli stessi nei centri di accoglienza precedenti per veder tutelata la salute dei propri concittadini che con tanti sacrifici e tanta pazienza stanno rispettando le regole governative.Chiediamo inoltre che vengano effettuati tamponi su tutti gli immigrati presenti nel centro accoglienza di via Portofino ed instituito un presidio fisso delle autorità competenti al fine di garantire le “regole uguali per tutti “.Tali punti verranno sottoposti anche ai vertici regionali e ai deputati parlamentari per le relative interrogazioni per poter chiarire meglio come sia stato possibile procedere in questa scellerata scelta avvenuta durante la profonda crisi sanitaria che stiamo vivendo senza mettere a conoscenza le autorità locali.

Fratelli d’Italia Anzio