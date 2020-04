Anzio, i capogruppo di maggioranza chiedono di far ritornare i rifugiati a Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A sostegno della linea dettata dal Sindaco Candido DE ANGELIS, a seguito dell’incontro tenutosi in data odierna presso Villa Sarsina, con tutti i Capi Gruppo di Maggioranza, i consiglieri PALOMBA, CAFA’, DI CARLO, MERCURI e MILLACI, invitano la Prefettura di Roma a ripristinare lo stato iniziale sui richiedenti asilo politico inseriti nella struttura sita in Anzio e ricollocando gli stessi nella struttura di origine ubicata in Nettuno, visto il pericolo di contagio che la Nazione sta vivendo. Pur capendo che la Cooperativa aggiudicataria dell’appalto, seppur operando su entrambe i Comuni, abbia ritenuto opportuno decentrare i richiedenti asilo, rimaniamo sconcertati, considerando l’applicazione dei decreti legge da rispettarsi.

Sarebbe stato quantomeno opportuno che la Prefettura di Roma e la stessa Cooperativa, rendessero edotta l’Amministrazione di Anzio, visto che a seguito del Covid19 si è fermata l’intera Nazione Italiana, con il divieto degli spostamenti da Comuni diversi da quello di residenza e/o domicilio. A tal fine i Consiglieri Comunali di Anzio, chiedono a gran voce che vengano rispettati tutti i protocolli in essere, così come da Decreto dpcm e che anche all’interno dei centri di accoglienza, vengano eseguiti tutti i controlli come da protocollo sanitario, considerato che sia i cittadini locali e gli stessi consiglieri, rispettano quanto emanato. Considerando che un eventuale ingresso di persone positive al Covid19, potrebbero mettere a serio rischio la pubblica salute dei cittadini, e di tutti coloro che in prima linea come Polizia Locale, corpo dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Protezione Civile e servizio Sanitario che ogni giorno prestano il loro servizio sul campo al fine del rispetto delle norme nel preservare la salute pubblica. Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono in prima linea, al servizio dell’intera popolazione, apprezzando l’intervento del Sindaco Candido DE ANGELIS, confermando che l’Amministrazione Anziate è attenta e vigile sulla sicurezza dei cittadini