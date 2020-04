Nettuno, Fratelli D’Italia: Coppola è riuscito a far desistere il Prefetto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È notizia di pochi istanti fa che il Sindaco Alessandro Coppola è riuscito a far desistere il Prefetto, e tutte le istituzioni coinvolte, dall’inviare 50 migranti da Roma presso il centro di accoglienza di Via Sele.

Fratelli d’Italia Nettuno vuole ringraziare l’operato di tutte le forze politiche della città, dal Primo Cittadino alla giunta all’intero Consiglio Comunale (maggioranza e minoranza) per aver lavorato all’unisono affinché questo ulteriore aggravio di problemi nella nostra città non si verificasse.

Contestualmente vogliamo rinnovare l’invito a TUTTA la cittadinanza di rispettare le ordinanze in materia di sicurezza che sono tutt’ora in vigore presso la nostra città.

Un ultimo messaggio lo vogliamo indirizzare a tutti i “capiscioni” che, come sempre, parlano “a sproposito”: in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui si sta combattendo una battaglia come quella contro il Covid19 che miete vittime senza soluzione di continuità, se il nostro Sindaco non avesse insistito con tutte le istituzioni coinvolte nel far capire loro che si sarebbe andata ad ingrandire una situazione di allarme (perché di questo si tratta!), domani avremmo avuto un ulteriore problema con l’arrivo di 50 migranti da un centro di accoglienza in cui è stato trovato un caso di positività, come se non bastassero i nostri concittadini morti negli ultimi giorni, o quelli ospedalizzati ed in quarantena.

Bravo Sandro! Avanti così con il nostro Sindaco e a difesa della nostra città!

I consiglieri di Fratelli d’Italia: Lina Angelova, Giuseppe Barraco, Genesio D’Angeli

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Alessandro Mauro