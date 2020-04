Ieri sera in un’azienda agricola di via della Spadellata, ad Anzio, nei pressi della Palmolive, c’è stato un incendio. Le fiamme sono partite da un fienile e sono propagate velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia che per prima cosa hanno messo in sicurezza tutti gli animali presenti sul posto. Seguiranno aggiornamenti