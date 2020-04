Anzio, Guercio (Lega): i rifugiati di Succi devono tornare a Nettuno #RestateAcasa niente manifestazioni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In un momento così drammatico per la nostra comunità, la notizia dello spostamento dei migranti da Nettuno ad Anzio, non ci rasserena. Come al solito, i problemi di Roma vengono riversati sui comuni limitrofi.

Fortunatamente il prefetto è tornato indietro sulla scelta di Nettuno, ma Anzio ha subito uno spostamento di 20 ospiti, da un comune ad un altro, presso l’hotel Succi, senza che nessuno sapesse nulla. Sono arrivati di notte, come le peggiori deportazioni, al buio per nascondere quello che sta succedendo.

Non vogliamo una guerra tra poveri, ma pretendiamo risposte sulla salute di questi nuovi ingressi presso la struttura di Anzio.

Per questo chiedo se I ragazzi sono stati oggetto di un tampone? Se sono risultati negativi? se sono state rispettate tutte le norme di prevenzione che anche i comuni cittadini stanno rispettando? Se La struttura è in grado di accogliere tutti gli ospiti nel rispetto di tutte le norme in vigore?

Se i responsabili della cooperativa sono numericamente adeguati per monitorare costantemente il rispetto delle regole?

Bene ha fatto il sindaco De Angelis a chiedere, con forza e fermezza, chiarimenti in merito a quanto è accaduto. Il primo cittadino deve essere informato per il rispetto delle regole e di tutta la città. I rifugiati portati da Succi devono tornare a Nettuno dove stavano dall’inizio, dato che la prefettura ha fermato l’arrivo dei 50. In quanto coordinatrice di Anzio, chiedo chiarezza e rispetto dei miei concittadini ed invito tutti a rimanere a casa e non ripetere le proteste di strada viste oggi, perché l’amministrazione è in grado di vigilare su questa situazione.

Annalisa Guercio coordinatrice Lega Anzio