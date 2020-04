Nettuno, attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio per i cittadini in quarantena - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Nettuno ha attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio per i cittadini che sono posti in isolamento domiciliare, distaccati dal nucleo familiare e sole. Un’attività resa possibile dalla collaborazione tra il Servizio Sociale Professionale dell’Ente Nettunese, la FMMG (Federazione medici di medicina generale) rappresentata dal dottor Antonio Nigro, e i farmacisti del territorio comunale. Il servizio prevede l’invio telematico della prescrizione medica ad una mail/hub dei servizi sociali i quali la invieranno alla farmacia territorialmente piu’ vicina al domicilio del paziente. Un incaricato del Comune di Nettuno provvederà al ritiro dei farmaci e alla consegna a domicilio del paziente. Un progetto di rilevante importanze per i nettunesi costretti in isolamento a causa del Coronavirus e attivato grazie all’impegno dell’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce e alla fattiva collaborazione dei consiglieri di maggioranza e opposizione