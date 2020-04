Covid-19 e didattica a distanza: scade lunedì 6 aprile l'avviso pubblico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Covid-19 e didattica a distanza: scade lunedì 6 aprile l’avviso pubblico, varato dalla Giunta De Angelis, per l’acquisto di materiale informatico. L’Assessore Nolfi: “Al momento circa cinquecento richieste per un avviso unico in Italia. La prossima settimana commissione a lavoro per il conferimento dei bonus”

E’ in scadenza lunedì 6 aprile l’avviso pubblico, approvato della Giunta De Angelis, dedicato agli alunni di Anzio, per l’acquisto di materiale informatico. Si tratta di un bonus scuola di 170 euro per la fornitura di tablet e strumenti per la didattica a distanza, di 60 euro per l’acquisto di supporti quali stampanti e toner per coloro che dichiareranno di avere già una postazione informatica ed un bonus di 20 euro per l’acquisto di schede dati per coloro che non hanno una connessione internet.

“Al momento – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – sono circa cinquecento le richieste relative ad un avviso pubblico unico in Italia. La prossima settimana la commissione, composta da validi dipendenti dell’Ente, sarà a lavoro per conferire, nel più breve tempo possibile, i bonus didattici alle famiglie di Anzio. Qualora fosse necessario, con il Sindaco De Angelis e l’Amministrazione, saremo pronti ad incrementare lo stanziamento iniziale, di 50.000 euro, per questo innovativo progetto”.

Al bonus didattico potranno accedere le famiglie residenti nel Comune di Anzio, con uno o più figli frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, sprovviste della dotazione informatica necessaria per garantire la costante didattica a distanza, impossibilitate economicamente all’acquisto di supporti informatici per la didattica a distanza. L’accoglimento delle richieste avverrà, prioritariamente, in base al monitoraggio effettuato in collaborazione con le Dirigenze Scolastiche ed agli alunni appartenenti alle famiglie più numerose e con redditi ridotti.

Gli interessati, fino al 6 aprile, dopo aver letto l’avviso pubblico, potranno presentare domanda, scaricando il modulo dal sito internet www.comune.anzio.roma.it o dalla pagina Facebook Comune di Anzio. Per coloro che non hanno la possibilità di stampare il modulo o scansionare i documenti, è disponibile sul sito istituzionale anche una versione word del modulo stesso che potrà essere compilato direttamente nel file. Si ricorda che è obbligatorio allegare la fotocopia/fotografia del documento di identità del richiedente. La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata utilizzando esclusivamente la procedura informatica al seguente indirizzo di posta elettronica:

bonusdidattica@comune.anzio.roma.it

Per informazioni ed eventuale supporto: 06 98499401

Link avviso e modulistica: https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_447624_725_1.html