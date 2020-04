Variati: Grazie al lockdown, in Italia 38 mila vite umane salvate - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il lockdown ha salvato già decine di migliaia di vite. Vi sarà capitato di chiedervi, o che qualcuno vi chiedesse, magari polemicamente: ma i sacrifici che stiamo tutti facendo almeno serviranno a qualcosa? La risposta è sì. Un fortissimo sì. Secondo uno studio inglese, solo in Italia e solo a marzo 38 mila vite sono state salvate grazie alle misure di contenimento del virus adottate dal Governo. 38 mila vite umane, 38 mila persone che sarebbero morte, lasciando nel dolore familiari e amici, e che invece non sono andate ad aggiungersi alla conta già tragica delle vittime del Covid-19. Lo hanno calcolato gli scienziati dell’Imperial College di Londra, applicando modelli matematici avanzati tanto al calcolo della diffusione del contagio quanto alla stima dei morti. La conclusione a cui sono giunti: se non fossero state adottate le severe misure di contenimento decise nelle scorse settimane, in Europa ci sarebbero già stati 59 mila decessi in più per il Coranavirus. 38 mila solo nel nostro Paese, e solo a marzo. La quarantena è frustrante, e non è sempre facile accettare la limitazione delle nostre libertà. Ma pensiamola in questi termini: stiamo salvando vite umane, le vite dei nostri connazionali, nonni, genitori, amici, amati.

-così il Sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati –

Qui, per chi vuole approfondire, lo studio originale: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/