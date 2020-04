Nettuno, Mancini-Sanetti invitati ad un tavolo per l’emergenza Covid-19 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Abbiamo ricevuto l’invito del Sindaco Coppola a partecipare, con un delegato, come gruppo politico consiliare ad un tavolo consultivo per affrontare l’emergenza in atto e per discutere delle misure economiche sociali da adottare. Abbiamo, dunque, ritenuto doveroso richiedere al Sindaco l’uso della Sala Consiliare nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti circa il distanziamento sociale e il contenimento del contagio. Inoltre, per far comprendere cosa sta sta facendo e decidendo la politica per i cittadini abbiamo richiesto la verbalizzazione audio/video e diretta streaming con le stesse modalità del consiglio comunale. Oggi noi saremo pronti a prenderci le nostre responsabilità e a dare il nostro contributo anche in una situazione difficile e compromessa per lo stato avanzato.Vedremo se il Sindaco vorrà essere vicino ai cittadini attraverso la massima trasparenza e chiarezza d’informazione.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini