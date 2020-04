Anzio, Cinzia Galasso risponde alla Giannino: “Non é il momento delle divisioni” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Vorrei rispondere alle parole della Consigliera PD Lina Giannino che all’ “Eco del Litorale”, ha (nella propria legittima attività di opposizione) criticato di sostanziale immobilismo le Commissioni istruzione e servizi sociali. In un momento di estrema difficoltà per il Paese, nel quale, ora più che mai, è necessario stringere i denti, la Nostra Giunta ha stanziato fondi a sostegno delle famiglie bisognose, affinché tutti gli studenti, in condizioni di parità, possano seguire le lezioni online tramite i mezzi più opportuni. Nonostante ciò, arrivano comunque critiche. Capisco e rispetto l’attività e le funzioni dell’opposizione, ma un incontro della Commissione istruzione sarebbe oggi, a mio avviso, improponibile, nel rispetto delle misure di contrasto al Covid-19, predisposte dall’Esecutivo. Non mancherà occasione in futuro, ad emergenza finita (e spero al più presto possibile), di parlare in Commissione di politica attiva, come è stato fatto, invero, dall’inizio della legislatura, ma ora è il momento di attendere. C’è una Giunta, che sta lavorando al meglio delle proprie possibilità per Anzio, con iniziative di assoluta rilevanza, e pur sottolineando la mia più sincera stima, personale e professionale verso la Consigliera Giannino, non comprendo le sue critiche.

Non è il momento delle divisioni e delle discussioni. La Commissione istruzione tornerà prima possibile.”

Grazie a tutti e Restate a Casa

Cinzia Galasso, Presidente Commissione P.I. edilizia scolastica