Aggiornamento Coronavirus, nessun nuovo caso a Pomezia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Situazione stabile a Pomezia, dove anche oggi non si registrano nuovi casi di positivi al Covid-19. I casi accertati, ad oggi, rimangono 35, di cui 15 in isolamento domiciliare e 5 presso strutture sanitarie, 13 guariti, 2 deceduti.

Sono 62 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positive) di cui 44 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Continuiamo a registrare una situazione stabile nella nostra Città – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Questo ci rende positivi per il futuro, pur consapevoli che l’emergenza non è ancora finita. A tutti i miei concittadini continuo a raccomandare di stare a casa e seguire le regole: tutti insieme ce la faremo”.