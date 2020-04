Nettuno Progetto Comune: seconda lettera al Sindaco Coppola - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anche stavolta avevamo ragione, ma oggi la politica deve fare non più parlare, quindi vogliamo solo azioni che diano risposte concrete ai cittadini. Signor Sindaco della Città di Nettuno, non avendo avuto risposta ne’ aver visto azioni consequenziali alla nostra prima missiva pubblica, le scriviamo nuovamente a difesa dell’interesse pubblico e del bene comune, uniche motivazioni della nostro impegno civico come Consiglieri Comunali. Solo pochi giorni fa in piena emergenza coranavirus e nel silenzio di tutti gli altri consiglieri comunali, per primi abbiamo letto e contestato l’ incarico tecnico-professionale,i soliti 10.000€, affidato ad un professionista per il censimento del verde pubblico comunale e stradale. Ennesima consulenza pagata con soldi pubblici, che va a sommarsi ai centinaia di migliaia di euro spesi, per gli incarichi esterni, dalla sua amministrazione in soli 10 mesi di gestione della ‘cassa‘ pubblica. Oggi sarebbero state risorse preziose. Sindaco: è questa la priorità della sua maggioranza? Ci sembra oltre che uno schiaffo ai cittadini e alle loro esigenze, alla loro sofferenza, sia qualcosa di inverosimile poiche’ il censimento del verde, c’è! Eccome se c’è, così come quello del Cimitero, sicuramente si ricorda le scuse pubbliche dell’Assessore Dell’Uomo in Consiglio Comunale per aver affermato erroneamente che non esisteva nulla? Che non avevamo fatto nulla? Ebbene, anche questa volta, per la seconda volta, dopo essere stati bersagli di una dura replica, completamente falsa, dove abbiamo letto la solita “caciara” politica e il solito ritornello delle “sterili polemiche”, nuovamente l’Assessore, deve tornare sui suoi passi con un’ammissione pubblica: il censimento c’è ed è nelle disponibilità della vostra amministrazione, come abbiamo scritto nella nostra dimostranza. Bastava avere normali capacità amministrative, conoscenza degli atti e controllo amministrativo sulla struttura comunale. Ma tant’è, Sindaco Coppola, della ragione ora non ce ne facciamo nulla, ne’ noi ne’ i nettunesi. Non ci interessa neanche del secondo madornale scivolone del suo assessore redento dal suo stesso ravvedimento. Revochi immediatamente quell’incarico! congeli tutte le attività amministrative non essenziali alla battaglia che sta combattendo l’intera comunità nettunese e metta tutte le somme possibili a disposizione dei cittadini bisognosi. Se a maggio avremo l’erba alta ai bordi delle strade, nessun si strapperà i capelli o le farà critiche, glielo assicuriamo! E comunque ci sono i tecnici comunali e 8 operai della partecipata per garantire la sicurezza stradale con lo sfalcio agli incroci pericolosi. A noi non potete raccontarla! Ci dispiace, certo faremo sicuramente a meno, ci creda, delle vostre infondate invettive e repliche sconclusionate da bar dello sport, fasulle e infanganti storielle per la stampa e per chi non sa. Vogliamo essere un po’ aderenti ala realtà e rispettosi dei cittadini almeno in questo momento? Siamo il primo comune della Provincia di Roma per contagi, a parte caso particolare di Grottaferrata che vede coinvolto un intero istituto religioso come focolaio. Cosa dite? Ora non vogliamo fare contrapposizione o rivendicazione politica in questa situazione, sarebbe troppo facile e scontato, basterebbe analizzare gli atti ordinatori emanati per capire che non avete più una direzione, idea e contezza complessiva di cosa fare e quando, quindi ci limitiamo a domandarle: quante volte dobbiamo ancora avere ragione per essere ascoltati? Per avere risposte in primis dal Sindaco? Proprio lei, che più volte ha invocato unità, coesione e collaborazione. Perché ci creda Coppola, la gente ci chiede, la gente vuole sapere cosa state facendo e vorremmo rispondere che la priorità dell’ Amministrazione è ‘il bene comune’. Sindaco, dimostri ai cittadini con gli atti e i fatti che per una volta lei e la sua maggioranza mettete da parte le logiche politiche di parte, personalismi e particolarismi dandoci ascolto, se non a noi, a chi ha bisogno e chiede sostegno ‘materiale’.Agite coerentemente con quanto affermate pubblicamente. Ora o mai più. Coppola, questo è il nostro modo di stare vicini, vicini ai cittadini, difendere il loro interesse e benessere, spesso, non uniformandoci al potere o all’ovvio dell’ipocrisia politica e mediatica di cui è ben circondato, per apparire belli, bravi e buoni. Siamo controcorrente, siamo i primi e soli nel far emergere l’opacità amministrativa, fuori da contesto del palazzo, è’ vero, a volte anche critici ma quando parliamo e agiamo lo facciamo con scienza e coscienza, sicuri del nostro, senza timore, fieri e orgogliosi nel solo interesse dei nettunesi. Per questo oggi abbiamo deciso di scriverle pubblicamente, anziché vedervi naufragare penosamente, perché di voi ci importa poco ma oggi voi, purtroppo, siete gli artefici del presente e futuro della città e dei nettunesi. Ora, per la situazione che sta vivendo, la città si aspetta competenza, capacità, lucidità e onesta’ intellettuale.

Servono risposte e azioni, subito!

Revochi gli incarichi e dia sostegno economico a chi è in difficoltà!

A chi non riesce più a fare la spesa.

Avete capito che è in gioco la sopravvivenza, quella vera delle persone?

La loro serenità e il loro domani?

Per l’erba alta, come per tante altre questioni ci sarà tempo e modo, basta esserne coscienti, saper e voler amministrare con il buon senso del padre di famiglia.

Oggi, lei sindaco deve ascoltare noi e i cittadini! Basta con la superficialità e il pressappochismo della politica paesana, Nettuno è una grande Città. Coppola, rifletta da solo per qualche ora, poi decida, lei che ha la responsabilità della sua comunità.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini