Nettuno, Alicandri: Chiarimenti indennità INPS - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di oggi, è stato dato il via libera da parte dell’INPS alla spedizione delle domande telematiche di indennità per i liberi professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps, di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, di indennità per i lavoratori del settore agricolo e di indennità per i lavoratori dello spettacolo, Purtroppo a causa della mole delle domande ricevute il sito INPS ha smesso di funzionare e sta subendo gravi ritardi e problemi di accesso. Per ovviare a questi disservizi l’INPS ha stabilito che nei prossimi giorni potranno accedere in orario lavorativo (dalle 8 alle 16) al sito solo i consulenti ed i patronati. Invito quindi tutti i nostri concittadini interessati a rivolgersi al proprio consulente, al Caf o Patronato di fiducia, anche perché si tratta di pratiche gratuite Tutto questo con il fine di rendere l’espletamento del servizio più efficiente possibile per tutti i cittadini interessati. Si comunica inoltre che per fare questo tipo di domanda è necessario comunicare al proprio consulente, Caf o Patronato di fiducia il proprio iban (personale) dove far accreditare l’indennità e fornire copia della propria carta di identità e della propria tessera sanitaria.

Dott. Roberto Alicandri

Consigliere comunale PD Nettuno

Responsabile Patronato Encal Cisal Anzio e Nettuno

encal_anzio@virgilio.it