Anzio, sorpresa di Pasqua agli Ospedali Riuniti: consegnate tute da giardinaggio al posto di quelle a rischio biologico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, brutta sorpresa per i sanitari degli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Nella fornitura delle tute a rischio biologico consegnate dalla Protezione Civile, sono state trovate alcune tute da giardinaggio. Questi dispostivi di protezione, sono fondamentali per la tutela ed il contenimento del Covid-19, un vero salva vita per il personale medico infermieristico. Come sia potuto accadere che delle tute di utilizzo sanitario, siano stato consegnate con delle tute da lavoro, non è chiaro. La tuta a rischio biologico, che ha protezioni aggiuntive come un cappuccio o un casco, stivali e guanti, impedisce il diffondersi degli agenti infettivi ad altre persone, attraverso diverse vie di trasmissione. La gamma di indumenti di protezione è realizzata con tessuti e trattamenti diversi per garantire la protezione più adeguata, decisamente diversi da quelli di una tuta da giardinaggio. Una differenza che è sostanziale anche nel costo, difatti una tuta a rischio biologico costa circa 60 euro, mentre quelle da giardinaggio dai 3 ai 5 euro. Errore o scelta?