La Lega di Anzio è “amareggiata” e “delusa”, dai provvedimenti che regione e governo hanno messo in campo. Una semplice riflessione è d’obbligo. Un piccolo comune come Anzio, con le sue sole risorse dispone un aiuto alla cittadinanza pari ad euro 900mila. L’aiuto disposto da regione e governo insieme invece ammonta ad euro 580mila. L’inadeguatezza di questi provvedimenti è palese. Non esiste vocabolo per definire tanta “cecità” amministrativa.

Capo gruppo Lega Anzio

Vito Presicce