Anzio, bandiere a mezz’asta per le vittime di Coronavirus - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Città di Anzio, nella giornata di domani, presso la Casa Comunale, esporrà le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per tutte le vittime del Coronavirus

La Città di Anzio, nella giornata di domani 31 marzo, esporrà le bandiere a mezz’asta, in segno di vicinanza ai Comuni più colpiti dal Coronavirus ed in segno di lutto per tutte le vittime. A mezzogiorno il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, insieme all’Amministrazione Comunale tutta, osserverà un minuto di silenzio e di preghiera, con le bandiere a mezz’asta, davanti la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina.

“Anzio è vicina a tutte le Città italiane che, purtroppo, sono state duramente colpite dal virus. È un periodo difficile, – ha detto il Sindaco De Angelis in un videomessaggio ai cittadini – che sono certo riusciremo a superare. Ci risolleveremo, abbiamo la forza per farlo ma, mi raccomando, restate a casa”.