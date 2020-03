Gli importi stanziati dal Governo, per tutti i comuni destinati a contrastare la povertà e la situazione di indigenza legata all’epidemia Covid-19, assegnano ad Anzio 372179,79 euro, a Nettuno 384055,24 ed a Ardea 388291,22. I fondi non verrano ripartiti per tutta la cittadinanza, ma solo per le famiglie indigenti con fasce di reddito basse. Di conseguenza il calcolo non va applicato sugli oltre 50mila abitanti delle città del Litorale ma solo sulle famiglie in stato di necessità.