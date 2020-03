Federico Lauri ha avviato una raccolta fondi per l’ospedale di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Un sostegno all’emergenza Covid 19

Federico Fashion Style termina la raccolta fondi per l’acquisto di un macchinario per l’ospedale Riuniti Anzio Nettuno. Federico Lauri, in arte Fashion Style l’hair style delle dive, da qualche giorno da solo ha azionato una raccolta fondi attraverso la vendita dei propri prodotti online destinando una quota per l’acquisto di un macchinario per l’Ospedale Riuniti di Anzio Nettuno.

Vista l’emergenza e la gravità della situazione mondiale, Federico molto preoccupato, si è sentito di sostenere in qualche modo la sua amata città Anzio; tramite il suo shop online infatti negli ultimi 12 giorni, proprio per questa specifica raccolta, ha registrato 280 ordini, una parte del ricavato ha permesso di raggiungere la quota per l’acquisto di un’apparecchiatura. Nei prossimi giorni il Direttore Sanitario Ciriaco Consolante, indicherà il tipo di macchinario per la respirazione da acquistare che sarà d’ausilio all’emergenza Covid 19. Una volta acquistato Federico ha anticipato che andrà lui stesso a consegnare. Un gesto nobile che molti vip e privati stanno facendo in varie parti d’Italia proprio per dar sostegno agli ospedali territoriali e tutti i medici che si stanno sacrificando con ritmi serrati per combattere l’emergenza e salvare quante più vite.

Natascia Malizia