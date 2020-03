Covid-19: Il Ministero dell’Interno ha provveduto all'emissione dei mandati di pagamento ai Comuni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Ministero dell’Interno ha già provveduto all’emissione dei mandati di pagamento, a poche ore dalla loro deliberazione. I soldi saranno in arrivo ai Comuni nella giornata di domani e potranno essere rapidamente spesi per aiutare i cittadini in maggiore difficoltà, senza lungaggini e senza inutili eccessi di burocrazia. Ricordiamo, che gli importi stanziati dal Governo, per contrastare la povertà e la situazione di indigenza legata all’epidemia Covid-19, assegnano ad Anzio 372179,79 euro, a Nettuno 384055,24 ed a Ardea 388291,22. I fondi non verrano ripartiti per tutta la cittadinanza, ma solo per le famiglie indigenti.