Anzio, covid-19: controllo della temperatura ai visitatori dell’ospedale e due stanze di biocontenimento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, per l’emergenza Covid-19, sono stati limitati gli accessi al Presidio. All’entrata principale e al Padiglione Faina, ogni giorno due operatori sanitari, controllano la temperatura dei visitatori con un termoscan, rivolgendo loro delle domande, volte a verificarne lo stato di salute. Una misura straordinaria necessaria, per il contenimento dell’emergenza Covid-19, applicata in tutti i presidi ospedalieri dell’Asl Roma 6, che fortunatamente nonostante i dati nazionali che hanno fatto presagire il peggio, continua ad essere sotto controllo. Ad Anzio infatti le 17 stanze d’isolamento Covid-19, registrano pochissimi casi, che vengono gestiti con la massima sicurezza dal personale medico infermieristico dell’ospedale. Altra novità assoluta è l’allestimento di due stanze singole dotate di pressione negativa -positiva, per garantire il biocontenimento in fasi epidemiche iniziali o in fasi sospette. L’unità, è in grado di proteggere gli operatori sanitari e la collettività, isolando il caso non appena la malattia è sospetta e ancor prima, che costituisca un concreto rischio infettivologico per la struttura ospedaliera.