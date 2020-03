Anzio, avviso pubblico "aperto" e il modulo per richiedere un contributo una tantum, con carta prepagata, fino a 600 euro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, emergenza covid-19: in arrivo aiuti concreti per i cittadini in difficoltà. La Giunta De Angelis ha approvato l’avviso pubblico “aperto” e il modulo per richiedere un contributo una tantum, con carta prepagata, fino a 600 euro. Il Sindaco De Angelis: “Se necessario pronti ad implementare il fondo, nessuno deve rimanere indietro”. L’Assessore Velia Fontana: “Chiedo la massima collaborazione dei cittadini, nella formulazione della domanda, per consentirci di aiutare chi ha realmente bisogno”

Ad Anzio stanziati 300 euro una tantum per le persone sole e 400 euro a nucleo familiare, con l’incremento di 100 euro per ogni figlio, con ulteriori 100 euro per ogni minore con disabilità, fino ad un massimo di 600 euro. E’ quanto approvato, questa mattina, dalla Giunta De Angelis che, in aggiunta alle misure già adottate in passato, ha attivato un fondo sociale comunale di 250.000 euro per fronteggiare, concretamente, l’emergenza economica delle famiglie bisognose.

Un avviso pubblico “aperto” ed un semplice modulo di due pagine, online da domani mattina (31 marzo), con il quale gli aventi diritto potranno richiedere, esclusivamente via e.mail, il contributo straordinario del Comune di Anzio. L’istruttoria sarà aperta e gestita, nell’immediato, dall’ufficio alle politiche sociali dell’Ente. Alla chiusura della procedura sarà spedita, all’indirizzo del richiedente, una carta prepagata caricata con l’importo spettante.

“Qualora sarà necessario – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – siamo pronti ad implementare il fondo, nessuno deve rimanere indietro e nessuno deve essere lasciato solo. Allo stesso tempo l’importo complessivo, per aiutare chi ha bisogno, potrà essere incrementato con i contributi regionali e con quelli della Protezione Civile. Un avviso pubblico aperto, un modulo, una carta prepagata ed una procedura snella, consentirà a tante famiglie di avere un’entrata economica certa e per superare questo periodo drammatico della nostra Patria. A questo provvedimento – conclude il Sindaco De Angelis – si aggiunge il taglio di 500.000 euro della TARI per tutte le categorie produttive di Anzio, lo stanziamento di 50.000 euro per migliorare la didattica a distanza ed altri atti concreti che siamo pronti ad adottare per tutelare la popolazione di Anzio”.

L’azione amministrativa della Giunta De Angelis si rivolge alle famiglie bisognose, attualmente in reale situazione di indigenza. Per usufruire del contributo straordinario i cittadini non dovranno essere percettori di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà quali Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NaSpi), di assegno di disoccupazione (Asdi), di non essere beneficiario di Dis-Coll, di misure a sostegno del reddito previste dal decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 ( cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, contributi per lavoratori autonomi ecc.), di trovarsi nella condizione di inoccupazione/disoccupazione a qualsiasi titolo.

“Siamo operativi in Comune, – dichiara l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana – pronti ad adottare tutti gli atti necessari per non lasciare indietro nessuno. Per consentirci di aiutare chi ha veramente bisogno e per velocizzare al massimo la procedura, chiediamo la massima collaborazione dei cittadini nella formulazione della domanda. Questo provvedimento si aggiunge ai servizi igienici per le persone senza fissa dimora, al numero verde comunale per la consegna dei farmaci e della spesa, per il sostegno psicologico di personale esperto, al trasporto gratuito per il ritiro della pensione ed a tutta una serie di servizi per le persone più fragili. Rimanete a casa, – conclude l’Assessore Velia Fontana – l’Amministrazione sta lavorando al massimo per superare la crisi”.

Il contributo comunale per emergenza covid-19 è finalizzato a sostenere le esigenze relative all’acquisto generi di prima necessità nella misura minima del 40% del contributo, spese per acquisto farmaci o ticket sanitari, prestazione di natura socio sanitaria resa al domicilio (assistenza domiciliare, assistenza infermieristica).

Gli interessati, da domani mattina (31 marzo), potranno presentare domanda scaricando il modulo sul sito internet www.comune.anzio.roma.it. o dalla pagina Facebook Comune di Anzio. La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere inoltrata in formato PDF, successivamente alla sua firma, utilizzando esclusivamente la procedura informatica di invio al seguente indirizzo di posta elettronica:

contributocovid@comune.anzio.roma.it

Per informazioni: 0698499491.