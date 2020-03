L’editoriale del Direttore: AI TEMPI DELL’UMILE RAFFREDDORE NON CORONATO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Eppur starnutisco, dunque salute! Son vivo.” Così ieri pensavamo, anche se infastiditi dai sintomi dei rituali mali stagionali, raffreddori come influenze, da smaltire al calduccio nel letto confortati da libri e tv. Adesso, ad ogni piccolo accenno, ad un vago prurito del naso, al tossire per un boccone di traverso, scatta l’allarme, il sospetto, l’angoscia per noi stessi e gli altri. “Taci, il nemico ti ascolta!” Questa frase famosa al tempo della Seconda Guerra, oggi si ripropone al contrario come : “Ascolta, il nemico tossisce!”. Infine, per non farla lunga, vi voglio proporre qualcosa sull’argomento, uno scacciapensieri di tre anni fa, quando eravano “incimurrati”, ma liberi, felici alla grande senza saperlo:

326 – IL RAFFREDDORE (6.2.17)

Se potente è lo starnuto

Altri verran dopo il saluto

Tu tossisci e pensi alla febbre

La misuri e non si direbbe

Lui non sale e pure scende

Dalla faccia sei colui che la prende

Ma ormai di buonora

Sei di nuovo giusto in prova

Se il giornale vuole uscire

Tu hai già detto quel che avevi da dire

Or ti manca la magna scheda

Per chi conduce e se ne frega

Dal convegno al congressone

Dalla conferenza al gran premione

L’avvocato vuole il suo

Tu vorresti anche il tuo

E i casini con badante

Quel che gravita costante

Or mi prendo dica lei

Il solubilis mercurius con aglium alla cepa

Oki e aspirine al chi se ne frega

Metto al naso non l’anello

Ma inalo questo e quello

Se lui goccia io lo stagno

Se si tappa poi lo bagno

Faldoni e libri poverini

Piangon in coro l’Alcanterini

Ma se la musica vuoi rara

Allora pensa all’Alcantara

Il computer è pur bloccato

E Yahoo ti da malato

Niente arriva niente parte

Ma io infilo le vecchie scarpe

Metto l’ali di Mercurio

Dal termometro un delirio

E la vita viene e va

Se a cavallo non si sa!