Anzio, Coronavirus: Un uomo di 58 anni è stato intubato e trasferito al San Camillo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, è stato trasferito nella giornata di oggi all’ospedale San Camillo di Roma, un uomo di 58 anni positivo al coronavirus. Arrivato in ospedale venerdì, é stato intubato perché le sue condizioni a causa di patologie pregresse sono sembrate subito gravi. L’uomo di Anzio, non riusciva a respirare autonomamente e solo dopo essere stato stabilizzato e ventilato agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, si è proceduto al trasferimento in sicurezza. Il presidio ospedaliero ad oggi dispone di 17 stanze d’isolamento Covid-19, che fortunatamente stanno registrando pochi casi, rispetto alla media regionale e nazionale.