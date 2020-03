Anzio, i 5 stelle: “Chi oggi fa attacchi politici non fa il bene dei cittadini” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Stiamo vivendo probabilmente il periodo più difficile dal dopoguerra. Difficile per la situazione sanitaria, ogni giorno assistiamo a bollettini di guerra coscienti che medici e infermieri stanno dando l’anima e la salute per salvare vite. Difficile per la situazione economica e sociale, dovuta al blocco quasi totale del Paese.Difficile, ancora, per la grande incertezza che attanaglia tutti riguardo il futuro. Nella nostra città noi tre consiglieri di opposizione del M5S abbiamo scelto fin dal primo momento una linea che abbiamo ritenuta responsabile: mettere da parte la politica, le critiche se pur fondate, lo scontro. In questo momento occorre rispettare e supportare tutte le istituzioni, dal comune, alla regione, al Governo e che bisogna remare tutti dalla stessa parte. Chi oggi fa attacchi politici non fa il bene dei cittadini. Per questo motivo ci siamo concentrati a dare le giuste informazioni. A rispondere alle domande dei cittadini che ci contattano. A seguire e studiare le disposizioni del Governo. Siamo pronti a fare la nostra parte anche a livello istituzionale. Senza ostruzionismo ma in maniera più trasparente e propositiva di quanto non abbiamo mai fatto. Ma per farlo abbiamo bisogno di strumenti e per questo chiediamo che riprendano le attività consiliari e le commissioni fondamentali quali Sociale, Ambiente, Bilancio e la Commissione Speciale Sanità, secondo le direttive previste dal DL 18 del 17 Marzo 2020, in videoconferenza. Ovviamente col presupposto della rinuncia dei soldi dei gettoni di presenza. Chiediamo anche all’amministrazione lo sforzo di renderci partecipi delle scelte e delle decisioni della Giunta per poter dare il nostro contributo anche a supporto della corretta informazione ai cittadini.

Ora è il momento di rimboccarsi le maniche, sprecare poche parole e agire.

Noi ci siamo.

Buon lavoro a tutti.

Rita Pollastrini

Mariateresa Russo

Alessio Guain