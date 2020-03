Nettuno, Taurelli basta polemiche parte la colletta alimentare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cari concittadini,

come avevo annunciato nell’ultimo comunicato, in questo momento così difficile considero inopportuno lo scontro mediatico e la critica pubblica all’Amministrazione. Questo non significa sospendere la democrazia o adottare una complice indulgenza verso chi amministra: tutt’altro. Ci sarà tempo per fare i conti con il comandante e con l’equipaggio quando la nave sarà stata riportata in porto, ora l’unico sforzo utile è quello finalizzato a salvare i passeggeri. Nessuno che abbia a cuore questa città può tirarsi indietro: non esiste maggioranza o opposizione dinnanzi ad una chiamata collettiva alla responsabilità. Alla luce di ciò, negli ultimi giorni ho incontrato più volte il Sindaco cercando di suggerire qualche soluzione per prevenire il peggio. Oggi grazie ad una proficua collaborazione con l’assessore ai servizi sociali Maddalena Noce, siamo riusciti insieme a mettere in piedi un progetto comunale di colletta alimentare per aiutare le persone che di qui a breve avranno problemi di liquidità anche per fare la spesa. Dai prossimi giorni, oltre le casse dei supermercati e degli esercizi di vicinato che aderiranno, ci sarà una locandina e un raccoglitore e chi vorrà potrà acquistare alcuni prodotti indicati. I prodotti saranno raccolti dalla protezione civile e saranno distribuiti alle famiglie che ne avessero la necessità, tramite segnalazioni ai Servizi Sociali. Sempre con l’assessore Maddalena Noce e con Gianni Isaia stiamo studiando un programma per monitorare le persone sole che potrebbe essere attivato già della settimana prossima. Si tratta per lo più di monitorare anziani scollegati dai nuclei familiari che, a causa dell’emergenza, potrebbero avere esigenze che non riescono a gestire in autonomia. Contiamo, per le segnalazioni, di fare affidamento sulla rete dei medici di Medicina Generale che meglio di chiunque altro conoscono il territorio e le situazioni di maggiore fragilità. A loro un ringraziamento particolare per essere in prima linea in questa difficile battaglia. Vi aggiornerò non appena ci saranno altre novità. Cercherò di utilizzare questa pagina solo per le notizie utili ai cittadini: il resto, in questo momento, è solo vanità e confusione.

Antonio Taurelli