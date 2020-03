Le proposte di Nettuno Progetto Comune al Sindaco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

EMERGENZA CORONAVIRUS NETTUNO: LE NOSTRE NUOVE PROPOSTE AL SINDACO

1) Moratoria nei confronti di Acqualatina per sospensione delle bollette del primo semestre 2020.

2) Attivazione di un sistema informatico di monitoraggio e controllo locale dei contagi.

3) Attivazione di una piattaforma comunale di telemedicina con il supporto della rete comunale dei medici di base.

4) Assicurazione “CORONAVIRUS” per tutti dipendenti comunali in servizio

5) STOP a tutte le attività amministrative che non siano obbligatorie per legge; indispensabili all’erogazione dei servizi essenziali e vitali o necessarie a fronteggiare l’emergenza sociosanitaria in atto.

6) Azzeramento tributi comunali per attività commerciali fino a settembre 2020.

7) Acquisto immediato di mascherine da fornire alla cittadinanza dando priorità alle aziende locali che hanno riconvertito la produzione.

Sono settimane, in realtà, che inviamo suggerimenti e azioni amministrative da intraprendere a tutela della salute pubblica, senza alcuna risposta o cenno da parte dell’amministrazione Coppola.

Ma vogliamo informare il Sindaco che abbiamo attivato una petizione online per lo stop dell bollette dell’acqua, che in 24H ha visto centinaia di sottoscrittori nettunesi.

Non ci interessa se Coppola ci ignora, dimenticandosi di ringraziarci, anche solo personalmente, per la donazione di 100 mascherine ai Servizi Sociali acquistate con i nostri gettoni presenza, ma ascolti almeno i bisogni dei cittadini rispetto le bollette che non si fermano neanche in questa situazione di eccezionale crisi sociale ed economica.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini