Coronavirus: Lamorgese, App della polizia “YouPol” per denunciare violenze in casa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da oggi ‘YouPol’, la app della

Polizia pensata per consentire ai più giovani di denunciare episodi di bullismo e droga, potrà essere utilizzata anche per denunciare alle forze di polizia eventuali violenze domestiche

compiute dai partner o da altri membri della famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

in un videomessaggio sul sito del Viminale ribadendo l’invito a chiamare sempre le forze di polizia e sottolineando che si

tratta di un’iniziativa realizzata d’intesa con la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti per “essere vicino ai più deboli e più fragili in questo momento di difficoltà”. (ANSA)