Ardea ha aderito alla piattaforma Nowtice per diramare ai cittadini informazioni sull’emergenza Covid-19 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ardea ha aderito alla piattaforma Nowtice per diramare ai cittadini informazioni in tempo reale sulla gestione dell’emergenza COVID-19.

“Grazie all’applicazione FlagMii, direttamente connessa al software già in uso – fa sapere il sindaco Mario Savarese – siamo in grado di informare direttamente i cittadini che l’avranno installata sulle buone pratiche per sconfiggere il Coronavirus e sulle azioni intraprese dal Centro Operativo Comunale.

Un sistema che ha il duplice vantaggio di evitare il proliferare delle fake news e di dare le giuste indicazioni ai cittadini per evitare il proliferare del virus, di ricevere la dovuta assistenza e di non incorrere nelle sanzioni per la mancata applicazione delle direttive dalle Autorità”.

Scarica l’App FlagMii e tieniti informato in tempo reale sulle corrette pratiche per sconfiggere il Coronavirus. Il Comune di Ardea sta adottando un sistema informativo della cittadinanza direttamente agganciato al software già in uso per gestire l’emergenza in atto. L’applicazione FlagMii è disponibile per Android, per iOS e per Windows phone ed è molto semplice da usare.

I link per scaricarla:

per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=regola.flagmii&hl=it

per iOS https://apps.apple.com/it/app/flagmii/id658216360(https://apps.apple.com/it/app/flagmii/id658216360)

Una volta effettuato il download, l’applicazione richiede il numero di telefono per abilitare, grazie ad un codice di sicurezza, la geolocalizzazione dell’utente. Successivamente è necessario iscriversi ai servizi di notifica del proprio comune andando nell’area “Notifiche” e selezionando il Comune di ARDEA.